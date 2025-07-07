VR-приложение для лечения депрессии появилось в России

Приложение погружает пациентов в расслабляющую виртуальную среду — уютные помещения или живописные пейзажи. В цифровом пространстве анимированный персонаж демонстрирует техники дыхательных упражнений и мышечной релаксации. Во время сеанса подсвечиваются конкретные группы мышц, что помогает пациентам точнее выполнять рекомендации специалистов, отметили в пресс-службе университета.

Как пояснила директор Института клинической медицины Беатриса Волель, визуализация значительно повышает вовлеченность пациентов по сравнению с традиционными методами. Первые испытания уже подтвердили эффективность подхода.

Разработчики планируют расширить библиотеку терапевтических сценариев.