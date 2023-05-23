Врач из России назвала признаки рака толстой кишки

Возможными признаками рак толстой кишки могут служить наличие крови в кале, а также боли в животе и частые запоры, рассказала врач-онколог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова.

В то же время эти симптомы не исключительны для онкологического заболевания, признала эксперт. У злокачественных опухолей обычно нет специфических симптомов, и с болями в животе, диареей, кровью в стуле и анемией могут ассоциироваться другие заболевания кишечника — синдром раздраженного кишечника, дивертикулит, болезнь Крона и неспецифический язвенный колит.

Среди факторов риска рака толстой кишки специалист назвала ожирение, малоподвижный образ жизни, питание с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров и обработанного мяса — колбасных изделий, жареного красного мяса, а также употребление алкоголя и курение. Прогресс заболевания усиливает симптомы: боль становится сильнее, дольше, регулярнее, дефекация затрудняется, а размер живота увеличивается.