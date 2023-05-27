Врач из России рассказала, почему может болеть печень

Человек может испытывать боль в печени при наличии раковой опухоли или из-за воспаления в капсуле — окружающем её органе, заявила гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Мария Дюжева.

В самой печени нет болевых рецепторов, отметила врач. При возникновении отека из-за воспаления капсула может растягиваться и тем самым вызывать болевые ощущения.

Многие заболевания органа — неалкогольная жировая болезнь печени, хронический вирусный гепатит, аутоиммунный гепатит — долгое время себя не проявляют себя, рассказала врач обнаруживают их уже на достаточно поздних стадиях, когда происходит поражение значительной части ткани печени, формирование фиброза и цирроза. Чтобы своевременно найти подобные заболевания, стоит постоянно сдавать анализы на вирусные гепатиты В и С, подчеркнула Дюжева. Если возникают сомнения относительно здоровья печени, то стоит пройти обследование у врача.

В то же время есть заболевания печени с яркими симптомами, признает гастроэнтеролог. Так, о нездоровой печени свидетельствует желтуха — окрашивание кожи, слизистых в желтый цвет, темный цвет мочи или обесцвеченный стул, кожный зуд, отеки, спонтанная кровоточивость и образование гематом.