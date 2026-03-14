Врач: свет от телевизора и телефона вечером сбивает выработку мелатонина

Раджаб также обратила внимание на образ жизни современных людей. Недостаток движения и переедание, по её мнению, стали нормой, хотя исторически человек был адаптирован к голоду и физической активности. Она сослалась на исследования, согласно которым сокращение калорийности рациона всего на 10% продлевает жизнь и улучшает здоровье.

«Люди ложились спать, когда темнело. А сейчас у нас есть электричество, экраны телевизоров, электронных гаджетов. Наша мозговая система воспринимает этот свет как дневной. Это большая проблема для того, чтобы мелатонин правильно работал», — подчеркнула Раджаб.