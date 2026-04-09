Опубликовано 08 апреля 2026, 21:30
Вредоносных писем в России стало меньше, но атаки стали хитрее — исследование

Мошенники всё чаще маскируются под госсервисы
«Газета.Ru» со ссылкой на исследования «МегаФон» и «Лаборатории Касперского» сообщает, что в первом квартале 2026 года количество заблокированных фишинговых писем снизилось на 5,6% по сравнению с 2025 годом и составило 6,7 млрд. При этом ежедневный объём спама вырос на 3,6% — до 81,7 млн сообщений. Злоумышленники всё чаще маскируются под госсервисы с угрозами штрафов и задолженностей, а также используют «подарочные» сценарии к праздникам.
Вредоносных писем в России стало меньше, но атаки стали хитрее — исследование

Самыми популярными схемами остаются фейковые инвестиционные предложения — 47% спама, онлайн-казино — 31%, псевдообразовательные продукты — 22%. В марте активизировались рассылки о доставке цветов и подарков — мошенники выманивают личные и финансовые данные через социальную инженерию. При этом доля спама в общем трафике сократилась на 34%, что говорит о повышении эффективности фильтрации.

К тому же эксперты фиксируют тенденцию к усложнению атак: всё чаще используются многоэтапные схемы с последовательным взаимодействием с жертвой и разными каналами связи, чтобы «запылить глаза». Например, в конце 2025 года были целевые рассылки по медицинским учреждениям, а в начале 2026 года — по промышленным компаниям. Письма маскировались под уведомления о нарушениях и содержали вредоносное ПО для удалённого доступа. Параллельно выросло число подозрительных звонков (+18%, до 107 млн) и SMS (+15%, почти 500 млн).