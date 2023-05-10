Все флаги будут красть у нас: в России рассказали о новом приеме интернет-мошенников

В России выросло число фишинговых сайтов — маскирующихся под «обычные» с целью кражи средств или данных пользователей — зарегистрированных в малоизвестных доменных зонах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Роскомназдора.

За первый квартал 2023 года ведомство удалило и заблокировало более 7,2 тысяч фишинговых ресурсов. Наибольшее количество доменов — 52% — приходилось на зону .com. На втором месте находится «отечественная» зона .ru (13%), на третьем месте — .xyz и .site (8%). Оставшаяся доля распределялась между доменами .top, .io, .net, .pro, .ws.

В Минцифры, которое занимается борьбой с мошенническими сайтами через систему «Антифишинг», рассказали, что в зоне .ru «фишинга становится меньше». По мнению опрошенных газетой экспертов, такая тенденция может быть связан как с успехом блокировок, так и с «переездом» сайтов в зоны бесплатных доменов.