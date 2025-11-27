РАН учредила в НИУ ВШЭ три факультета: физики, химии, биологии и биотехнологии. НИУ ВШЭ планирует открыть и географический факультет.

Согласно документу, новые инициативы, в том числе достижения в области неврологии и экономическая стратегия регионального научного развития. РАН подчёркивает необходимость увеличения финансирования фундаментальных исследований, чтобы вывести экономику на научно-технологический путь.

НИУ ВШЭ и РАН будут предоставлять долгосрочные гранты и поддерживать зарлату учёным, а также способствовать развитию научных журналов, добивающихся международного признания.