ВШЭ и РАН договорились совместно готовить научные кадры

Опубликовано 27 ноября 2025, 09:001 мин.
ВШЭ и РАН договорились совместно готовить научные кадрыПодписано соглашение
Соглашение между Высшей школой экономики (ВШЭ) и Российской академией наук (РАН) предусматривает сотрудничество в области образования, профессиональной подготовки научных кадров, научных исследований и распространения соответствующих результатов. Об этом пишет портал «Научная Россия».
РАН учредила в НИУ ВШЭ три факультета: физики, химии, биологии и биотехнологии. НИУ ВШЭ планирует открыть и географический факультет.
Согласно документу, новые инициативы, в том числе достижения в области неврологии и экономическая стратегия регионального научного развития. РАН подчёркивает необходимость увеличения финансирования фундаментальных исследований, чтобы вывести экономику на научно-технологический путь.
НИУ ВШЭ и РАН будут предоставлять долгосрочные гранты и поддерживать зарлату учёным, а также способствовать развитию научных журналов, добивающихся международного признания.