Вступление в силу закона о криптовалютах перенесли на 1 сентября 2026 года

Опубликовано 02 июля 2026, 13:501 мин.
Вступление в силу закона о криптовалютах перенесли на 1 сентября 2026 годаПереходный период продлится до июля 2027 года
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил, что закон о цифровой валюте вступит в силу с 1 сентября 2026 года, хотя ранее планировалось 1 июля. Переходный период для участников рынка продлится до 1 июля 2027 года. К этому времени компании должны подготовить документы для реестра, получить новые лицензии и изменить внутренние процессы. С июля 2027 года начнёт действовать уголовная и административная ответственность за нарушения.
Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» был принят в первом чтении ещё в апреле. Он создаёт правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Как пояснил Чистюхин, отсрочка нужна, чтобы участники рынка успели подготовиться к новым требованиям. Переходный период позволит бизнесу адаптироваться без резких изменений.
С 1 июля 2027 года вступят в силу нормы об уголовной и административной ответственности. Это должно чётко разделить легальные и нелегальные операции. По словам представителя ЦБ, к концу 2026 — началу 2027 года регулятор ожидает, что большинство участников уже начнут работать в новом правовом поле. Закон должен упорядочить рынок и повысить его прозрачность.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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