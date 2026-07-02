Вступление в силу закона о криптовалютах перенесли на 1 сентября 2026 года

Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» был принят в первом чтении ещё в апреле. Он создаёт правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Как пояснил Чистюхин, отсрочка нужна, чтобы участники рынка успели подготовиться к новым требованиям. Переходный период позволит бизнесу адаптироваться без резких изменений.

С 1 июля 2027 года вступят в силу нормы об уголовной и административной ответственности. Это должно чётко разделить легальные и нелегальные операции. По словам представителя ЦБ, к концу 2026 — началу 2027 года регулятор ожидает, что большинство участников уже начнут работать в новом правовом поле. Закон должен упорядочить рынок и повысить его прозрачность.