Вся жизнь — телега: выяснено, где общается российская молодежь

Самым популярным интернет-ресурсом у россиян в возрасте от 12 до 24 лет оказался мессенджер Telegram, сообщает РБК со ссылкой на данные отчета исследовательской компании Mediascope. Хотя бы раз в сутки мессенджером пользуются 69% молодежи.

Исследование проводилось с января по март 2023 года на выборке из 33 тысячи пользователей десктопных — компьютеров и ноутбуков — и мобильных устройств во всех городах России. Численность первой категории составила 20 тысяч человек, второй — 13 тысяч. На устройства участников исследования было установлены программы, передававшие данные о том, как они пользуются интернетом. Полученные на выборке данные спроецировали на все население России старше 12 лет.

У молодежи мессенджер Telegram оказался популярнее WhatsApp и YouTube, чей охват составил по 65% соответственно, а также «Яндекса». Россияне от 12 до 24 лет проводят там к тому же больше всего времени — 53 минуты в день. В остальных возрастных группах этот показатель колеблется от 32 до 36 минут в день. Четверть молодых пользователей использует только мессенджер от Павла Дурова и не пользуется WhatsApp.

Среди людей более старшего возраста Telegram не так распространен: из россиян от 25 до 34 лет им пользуется чуть больше половины пользователей (76% при этом хотя бы раз в сутки открывают WhatsApp). Среди людей до 54 лет Telegram на пятом месте по популярности, у людей в возрасте от 55 до 64 лет он на шестой строчке, а в самой старшей категории — на восьмой.

Mediascope официально назначен Роскомнадзором единым измерителем интернет-аудитории. С 2022 года компания регулярно оценивает аудиторию 79 крупнейших интернет-ресурсов в России.