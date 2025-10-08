ВТБ начал тестирование оплаты парковок цифровыми рублями в Петербурге

Система работает на основе смарт-контрактов — автоматизированных соглашений, которые активируются при определенных условиях. При въезде автомобиля на парковку камеры фиксируют номерной знак, и начинается расчет стоимости услуги по актуальным тарифам. При выезде сумма автоматически списывается с клиента в цифровых рублях.

По словам руководителя департамента продуктов розничного бизнеса — старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина, такая технология избавляет водителей от необходимости искать паркоматы, устанавливать специальные приложения или сохранять бумажные талоны. Система запоминает данные о парковке и автоматически активируется при последующих посещениях.

ВТБ активно тестирует различные сценарии использования цифрового рубля. Как отмечают в банке, платежи через смарт-контракты являются одним из наиболее востребованных направлений применения новой формы национальной валюты.