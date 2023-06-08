ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Фейковые аккаунты стали новым инструментом мошенников, которые пытаются обмануть россиян. Раньше такие схемы использовались в социальных сетях, но теперь аферисты перенесли свои действия в мессенджеры, где создают поддельные профили знакомых и близких людей. Клиенты ВТБ сообщают о случаях, когда мошенники под их именем и с их фотографиями обращаются к их друзьям и коллегам, просив деньги взаймы или в «экстренных ситуациях».

Никита Чугунов, старший вице-президент банка и руководитель департамента цифрового бизнеса, подчеркнул, что раньше злоумышленники взламывали аккаунты в социальных сетях, чтобы просить деньги. В текущем году активность мошенников в мессенджерах выросла на 12 процентов. Эксперты кибербезопасности предупреждают о необходимости быть более осторожными при общении в мессенджерах и проверять подозрительные запросы на помощь или финансовые просьбы.