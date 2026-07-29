Вторую фазу испытаний российского онкопрепарата оценили в 500 млн рублей

Первая фаза испытаний обошлась в 156 млн рублей и проходила в четырёх медучреждениях, в основном на базе онкоцентра им. Петрова в Санкт-Петербурге. Участвовали пациентки с терминальной стадией рака молочной железы. После введения препарата у 55% из них врачи отметили уменьшение опухолей и стабилизацию процесса. Для второй фазы, по словам Кулигиной, необходимо не менее трёх лет наблюдений и участие множества медцентров.

Препарат разработан ИХБФМ СО РАН, центром «Вектор» и компанией «Онкостар» (резидент «Сколково»). Он относится к классу онколитических вирусов — модифицированных вирусов, которые избирательно разрушают раковые клетки и активируют противоопухолевый иммунитет. Для второй фазы учёные ищут партнёров, в том числе рассматривают сотрудничество с департаментом здравоохранения Москвы, который выделяет субсидии на клинические исследования.