В России
Опубликовано 29 июля 2026, 18:55
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Вторую фазу испытаний российского онкопрепарата оценили в 500 млн рублей

Первая фаза подтвердила безопасность и эффективность
По данным ТАСС, стоимость второй фазы клинических испытаний первого в России онкопрепарата на основе вируса составит около 500 млн рублей, а сами исследования займут три года. Об этом сообщила старший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Елена Кулигина. Первая фаза, завершённая в 2024 году, подтвердила безопасность препарата и показала эффективность против рака молочной железы — у 55% пациенток наблюдалось уменьшение опухолей.
Вторую фазу испытаний российского онкопрепарата оценили в 500 млн рублей
© Ian Talmacs / Unsplash

Первая фаза испытаний обошлась в 156 млн рублей и проходила в четырёх медучреждениях, в основном на базе онкоцентра им. Петрова в Санкт-Петербурге. Участвовали пациентки с терминальной стадией рака молочной железы. После введения препарата у 55% из них врачи отметили уменьшение опухолей и стабилизацию процесса. Для второй фазы, по словам Кулигиной, необходимо не менее трёх лет наблюдений и участие множества медцентров.

Препарат разработан ИХБФМ СО РАН, центром «Вектор» и компанией «Онкостар» (резидент «Сколково»). Он относится к классу онколитических вирусов — модифицированных вирусов, которые избирательно разрушают раковые клетки и активируют противоопухолевый иммунитет. Для второй фазы учёные ищут партнёров, в том числе рассматривают сотрудничество с департаментом здравоохранения Москвы, который выделяет субсидии на клинические исследования.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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