Выпускники программы развития кадрового резерва в науке получили дипломы

Цель программы — формирование профессионального сообщества молодых управленцев с необходимыми компетенциями для работы в сфере науки, технологий и высшего образования. Участники, включая представителей академического мира и руководителей региональных органов власти, прошли восемь модулей обучения в различных регионах России.

В ходе обучения изучались современные методы достижения научно-технологического развития страны и другие вопросы управления в области науки и образования. В программе приняли участие проректоры университетов и научных организаций, главы исследовательских отделов российских технологических компаний, руководители и заместители руководителей региональных администраций, которые отвечают за развитие науки, образования и инноваций.

В награждении также приняли участие помощник президента России Андрей Фурсенко, председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.