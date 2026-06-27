Выручка российского киберспорта выросла до 26 млрд рублей за пять лет

Согласно источнику, популярность киберспорта продолжает расти, а Москва становится площадкой для крупных соревнований: в столице прошли финал «Кибергероев Москвы», первый кибертурнир «Диктанта Победы» и чемпионат Москвы по компьютерному спорту.

Рост киберспорта происходит на фоне общего развития игрового рынка. В 2024 году россияне потратили на видеоигры 173 млрд рублей, что позволило стране занять 13-е место в мире по этому показателю. Русский язык входит в тройку самых распространённых на платформе Steam (9,7% пользователей), уступая только английскому и китайскому.

АКИ Москвы отмечает, что Московский кластер видеоигр активно развивается. В феврале там прошёл финал городского турнира по «Миру танков», в марте — первый кибертурнир акции «Диктант Победы», в апреле — чемпионат Москвы по компьютерному спорту. Киберспорт становится не только массовым увлечением, но и значимой экономической отраслью.