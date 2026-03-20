«Высокоточные комплексы» передали Минобороны партию ЗРПК «Панцирь-С»

ЗРПК «Панцирь-С» предназначен для прикрытия административно-промышленных объектов, войсковых группировок и районов от средств воздушного нападения — самолётов, вертолётов, ударных беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Комплекс способен одновременно вести огонь из пушек и пускать ракеты по нескольким целям.

Машина построена на четырёхосном шасси КамАЗ-6560, что обеспечивает высокую проходимость и мобильность. В арсенал «Панциря» входят две двуствольные 30-мм пушки и зенитные управляемые ракеты, размещённые в транспортно-пусковых контейнерах. Это позволяет уничтожать цели на дальности до 20 км и на высоте до 15 км.

В Ростехе отметили, что боевые машины успешно прошли все этапы заводских и приёмочных испытаний. Поставки осуществляются в рамках гособоронзаказа.

«Комплексы ПВО семейства «Панцирь» сегодня являются одним из ключевых элементов защиты российского неба и показывает высокую эффективность в реальных условиях применения», — сказано в сообщении.