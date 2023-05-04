Выявлена причина резких перемен климата в Арктике

Планетарные волны — охватывающие всю толщу атмосферы глобальные колебания ее параметров. Их амплитуда растет с высотой из-за уменьшения плотности атмосферы, из-за чего планетарные волны стали главной движущей силой меридиональной циркуляции — переноса воздушных масс между экватором и полюсами. «Отголоски» планетарных волн приводят к периодам экстремальных похолоданий или потеплений в Арктике и умеренных северных широтах.

Сотрудники лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ смоделировали циркуляцию атмосферы в планетарных волнах, период которых варьировался от трех до 16 суток. Последняя регулярно наблюдается в атмосфере, особенно усиливаясь зимой в северном полушарии. Выяснилось, что эта планетарная волна может в среднем за месяц менять скорость ветров до 5%. Результаты моделирования исследователи опубликовали в журнале Atmospheric Chemistry and Physics.