Выявлены новые свойства гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота входит в состав кожи, пуповины, и ряда других органов человека, а также активно используется в биомедицинских и косметических целях. На ее основе в будущем можно будет разработать материалы, максимально похожие на живые ткани человека. По мнению ученых, гиалуроновая кислота станет одним из важных компонентов искусственной кожи, так как улучшит ее биосовместимость и существенно повысит регенерацию поврежденных тканей.

Исследователи из МФТИ и университета «Сириус» усовершенствовали имеющиеся средства атомно-силовой микроскопии. В частности, они разработали сверхострые зонды с радиусом острия в один нанометр и применили атомарно-ровной подложки из модифицированного графита.

В итоге ученым удалось получить изображение отдельных молекул гиалуроновой кислоты с высоким разрешением. Оказалось, что ее модуль Юнга (модуль продольной упругости) в 1000 раз больше, чем у коллагена, но в десять раз больше, чем у фибрилл – тяжей из агрегатов белков – паутины. Данные своих измерений исследователи представили в журнале Carbohydrate Polymers.