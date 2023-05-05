Взгляни на то, что отнимет твою работу: Яндекс официально откроет робототехнический центр

Компания «Яндекс» 18 мая откроет для посещения центра по созданию складских роботов «Яндекс.Маркет», начавший свою работу ранее весной. На площадке команда робототехников сервиса тестирует прототипы, собирает и выпускает промышленных роботов для работы на складах. Предполагается, что аппараты помогут маркетплейсу сократить расходы на хранение товаров, повысят эффективность логистики и избавят сотрудников складов от монотонных задач.

Зарегистрировавшиеся посетители смогут пообщаться с командой, получат новые знания о роботах, посетят тестовый полигон и увидят в действии новую версию робота-инвентаризатора Spectro.