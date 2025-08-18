Взмахом руки: перчатка SkyControl научит управлять дронами за 10 минут

Проект, созданный при участии студентов НИЯУ МИФИ и Самарского университета, уже прошел акселератор «Росатома» и стал лауреатом премии «Факел Национальной технологической олимпиады». По словам лидера проекта Анастасии Поповой, система настолько проста, что даже новичок сможет освоить базовое управление дроном всего за 10 минут тренировок на симуляторе.

Перчатка оснащена гироскопами, акселерометрами и магнитометрами, которые отслеживают положение руки и передают сигналы на контроллер, а затем — на дрон. Хотя основное применение SkyControl связано с беспилотниками, разработчики отмечают, что систему можно адаптировать и для других устройств: наземных роботов, камер или даже смартфонов.

Планируется, что первая партия перчаток поступит в образовательные центры уже осенью 2025 года.