Wildberries и Russ запустят собственного оператора рекламных данных

Опубликовано 03 июля 2025, 14:151 мин.
Wildberries и Russ запустят собственного оператора рекламных данныхНужен для маркировки рекламы
Объединённая компания Wildberries и Russ запустит оператора рекламных данных (ОРД) для маркировки рекламы. Об этом сообщает «Ъ».
© Wildberries & Russ
В ЕГИР новый ОРД зарегистрирован как ООО «РВБ Платформа», уставной капитал составляет 200 млн рублей. В компании завершают разработку ОРД и готовят ресурсы для соответствия требованиям. Инвестиции собственных средств компании в разработку и поддержку ОРД насчитывают порядка 100 млн рублей.
Источник отмечает, что в России уже работают семь ОРД, одобренных Роскомнадзором. Уточняется, что ОРД нужны для маркировки рекламы в соответствии с законом, действующим с 1 сентября 2022 года. За нарушение закона о маркировке рекламы предусмотрены штрафы.