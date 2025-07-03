В России
Опубликовано 03 июля 2025, 14:15
1 мин.

Wildberries и Russ запустят собственного оператора рекламных данных

Нужен для маркировки рекламы
Объединённая компания Wildberries и Russ запустит оператора рекламных данных (ОРД) для маркировки рекламы. Об этом сообщает «Ъ».
Wildberries и Russ запустят собственного оператора рекламных данных

© Wildberries & Russ

В ЕГИР новый ОРД зарегистрирован как ООО «РВБ Платформа», уставной капитал составляет 200 млн рублей. В компании завершают разработку ОРД и готовят ресурсы для соответствия требованиям. Инвестиции собственных средств компании в разработку и поддержку ОРД насчитывают порядка 100 млн рублей.

Источник отмечает, что в России уже работают семь ОРД, одобренных Роскомнадзором. Уточняется, что ОРД нужны для маркировки рекламы в соответствии с законом, действующим с 1 сентября 2022 года. За нарушение закона о маркировке рекламы предусмотрены штрафы.

Источник:Ъ
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#Wildberries
,
#технологии