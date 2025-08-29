Wildberries обязал продавцов смартфонов указывать IMEI устройств

Согласно заявлению РВБ, требование предоставлять IMEI распространяется на все без исключения смартфоны, доступные для продажи в магазине. Как отмечает источник, сначала в мае Wildberries ввёл правило об указании продавцов указывать IMEI только для конкретных моделей смартфонов. При получении товара платформа уже сканировала IMEI для идентификации устройства. Теперь это правило распространяется на все модели смартфонов и на все типы устройства, относящиеся к смартфонам.

Проверка IMEI будет проводиться при приёме заказа. Если продавец не укажет верный IMEI или не укажет его полностью, продажа товара будет заблокирована.

«Компания РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) расширила правило по обязательному указанию IMEI для смартфонов, продаваемых на платформе», — отмечается в сообщении.