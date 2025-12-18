Wildberries откроет собственный онлайн-кинотеатр

По словам двух из этих источников, курировать контент на этой платформе будет продюсер Артур Джанибекян. Контракт его продюсерского центра Originals с Okko на эксклюзивное производство телесериалов истекает в 2026 году.

Как отмечает РБК, Wildberries, объединяющая Wildberries и Russ, не подтвердила и не опровергла эти планы. Представители Okko отказались от комментариев, а попытки связаться с Джанибекяном не увенчались успехом.

В 2025 году сообщалось, что Wildberries рассматривает возможность приобретения кинотеатра «Иви», единственного значимого стримингового сервиса, не входящего ни в какую экосистему. Однако эти обсуждения пока не привели к окончательному соглашению.

Один из источников сообщил, что Wildberries готова запустить онлайн-кинотеатр с нуля, не сообщив конкретных подробностей о стадии разработки или потенциальных инвестициях в проект.