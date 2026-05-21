Wildberries превращается в инвестплатформу

Wildberries не собирается останавливаться на продаже одежды и электроники — летом маркетплейс запустит витрину для покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) прямо в мобильном приложении. Об этом заявил председатель правления WB Банка и глава финтеха РВБ Георгий Горшков на конференции Ассоциации банков России.

Как это будет работать Купить ЦФА на Wildberries будет проще, чем заказать кроссовки. Пользователю нужно пройти регистрацию в приложении, изучить условия выпуска и совершить покупку — минимальный порог входа всего 10 тысяч рублей. Сначала на витрине появятся ЦФА от группы РВБ, а затем подключатся и другие эмитенты.

Что такое ЦФА По сути, цифровые финансовые активы похожи на обычные облигации, но работают на более современной и гибкой цифровой инфраструктуре. Рынок ЦФА регулируется отдельным законом, а надзор за участниками ведёт Центробанк. Получается, что Wildberries хочет сделать инвестиции такими же доступными, как покупка товаров на маркетплейсе.