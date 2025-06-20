Wildberries запустит банковские карты для онлайн и офлайн оплат

На данный момент банковские карты доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время их смогут получить и обычные покупатели. Карты будут физическими и выполнены в фиолетовом цвете. Их можно будет использовать для оплаты как на площадке Wildberries, так и в любых офлайн-точках, принимающих банковские карты.

Весной текущего года Wildberries & Russ запустила собственный платежный сервис WB Pay, который позволяет оплачивать покупки не только на сайте Wildberries, но и на сторонних интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.