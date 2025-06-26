Wildberries запустит персональный ИИ-помощник для покупателей

Опубликовано 26 июня 2025, 19:261 мин.
Wildberries запустит персональный ИИ-помощник для покупателейЧат-бот поможет с выбором товаров и подбором подарков
В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили, что объединенная компания приступила к закрытому тестированию интеллектуального ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ). Новый чат-бот, встроенный в мобильное приложение маркетплейса, призван упростить процесс выбора и покупки товаров.
© Wildberries & Russ
Персональный помощник сможет подбирать подарки, сравнивать похожие товары и давать рекомендации. В будущем функционал планируют расширить — ИИ научится распознавать товары по фотографиям и учитывать историю покупок каждого пользователя, отметили в пресс-службе.
Руководитель отдела ML & Data Science Александр Сидоров отметил, что система будет не просто обрабатывать запросы, а помогать принимать решения, экономя время покупателей. Разработчики стремятся создать цифрового помощника, который сможет заменить персонального консультанта.
ИИ-ассистент стал частью стратегии Wildberries по внедрению искусственного интеллекта во все сервисы экосистемы.