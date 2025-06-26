Wildberries запустит персональный ИИ-помощник для покупателей

Персональный помощник сможет подбирать подарки, сравнивать похожие товары и давать рекомендации. В будущем функционал планируют расширить — ИИ научится распознавать товары по фотографиям и учитывать историю покупок каждого пользователя, отметили в пресс-службе.

Руководитель отдела ML & Data Science Александр Сидоров отметил, что система будет не просто обрабатывать запросы, а помогать принимать решения, экономя время покупателей. Разработчики стремятся создать цифрового помощника, который сможет заменить персонального консультанта.

ИИ-ассистент стал частью стратегии Wildberries по внедрению искусственного интеллекта во все сервисы экосистемы.