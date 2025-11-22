Wildberries зарегистрировала новый товарный знак для выхода на рынок видеоигр

По информации пресс-службы Wildberries, регистрация марки проводится для маркетинговых целей, и конкретные планы её использования пока не определены.

Источник подтверждает, что Wildberries изучает возможности выхода на рынок видеоигр, однако пока не начала набор специалистов для нового направления. Компания расширяет своё присутствие на различных рынках, включая потенциальные проекты, такие как онлайн-кинотеатры, хотя эта услуга пока не запущена.