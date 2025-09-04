Якутия совместно с Яндексом создадут систему мониторинга вечной мерзлоты

Проект предусматривает организацию наблюдений за состоянием фундаментов зданий и оценку реакции мерзлотных ландшафтов на современные климатические изменения.

Соглашение также включает сотрудничество в сфере цифровизации экономики региона. Яндекс будет внедрять новые технологии в систему государственного управления, в том числе специализированный сервис «Автоматизированное место государственного служащего». Планируется развитие цифровой инфраструктуры в учреждениях образования и культуры.

В туристической сфере стороны договорились о совместном продвижении сервиса «Яндекс Путешествия» и создании виртуальных туров с технологиями дополненной реальности по достопримечательностям.