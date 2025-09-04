Якутия совместно с Яндексом создадут систему мониторинга вечной мерзлоты

Опубликовано 04 сентября 2025, 18:091 мин.
Якутия совместно с Яндексом создадут систему мониторинга вечной мерзлотыСовместный проект для изучения состояния грунтов
Власти Якутии и компания Яндекс заключили соглашение о создании системы мониторинга многолетней мерзлоты. Документ был подписан на полях Восточного экономического форума представителями правительства республики и руководством технологической компании.
Проект предусматривает организацию наблюдений за состоянием фундаментов зданий и оценку реакции мерзлотных ландшафтов на современные климатические изменения.
Соглашение также включает сотрудничество в сфере цифровизации экономики региона. Яндекс будет внедрять новые технологии в систему государственного управления, в том числе специализированный сервис «Автоматизированное место государственного служащего». Планируется развитие цифровой инфраструктуры в учреждениях образования и культуры.
В туристической сфере стороны договорились о совместном продвижении сервиса «Яндекс Путешествия» и создании виртуальных туров с технологиями дополненной реальности по достопримечательностям.