«Яндекс 360» и ОТП Банк объединят усилия для развития ИТ-сервисов

Основной задачей партнерства станет пилотирование и тестирование сервисов «Яндекс 360» в инфраструктуре банка, включая как облачные, так и локальные решения. Планируется интеграция инструментов для коммуникаций и совместной работы, что позволит ускорить обмен информацией внутри команды и снизить риски, связанные с безопасностью и технологической зависимостью.

ОТП Банк уже использует некоторые сервисы «Яндекс 360», включая Доски и Браузер для организаций, а также облачную платформу Yandex Cloud для тестирования и запуска приложений. В рамках нового партнерства планируется адаптировать решения под потребности банка и отрасли в целом.

По мнению представителей банка и компании, объединение усилий позволит внедрять современные цифровые сервисы безопасно и с высокой производительностью, ускоряя цифровизацию отрасли.