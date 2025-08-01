Яндекс Браузер добавил рейтинги интернет-магазинов

Рейтинг формируется на основе отзывов пользователей сервисов Яндекса. Такие же оценки видны в результатах поиска. Нажав на значок рейтинга, можно прочитать подробные отзывы или оставить собственный.

Система охватывает более 150 тысяч онлайн-магазинов. Отзывы можно фильтровать по разным параметрам: скорости доставки, качеству обслуживания и другим критериям. Перед публикацией Яндекс проверяет каждый отзыв, чтобы исключить фальшивые оценки и нерелевантную информацию.

Новая функция поможет покупателям быстрее находить проверенные магазины и избегать ненадежных продавцов. При этом для просмотра рейтинга не требуется выполнять дополнительные действия — информация доступна сразу при переходе на сайт.