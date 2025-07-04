«Яндекс» добавил в Нейроэксперта режимы рассуждения и командной работы

Среди новых функций — анализ данных не только с одной страницы, но и с целого сайта или его раздела. Это упрощает поиск информации, когда заранее неизвестно, где именно она размещена. Сервис может изучить, например, всю структуру сайта компании и выдать нужные сведения из разных разделов — от новостей до отчетности.

Еще одно обновление — режим рассуждений. Он позволяет решать сложные задачи, требующие логического анализа. Сервис выстраивает обоснование ответа, а пользователь может отследить ход мыслей и при необходимости скорректировать запрос.

Нейроэксперт стал лучше понимать графики и диаграммы, особенно в файлах PDF и DOCX. Он может, к примеру, объяснить, почему на графике из отчета резко выросли расходы. Также теперь поддерживаются математические формулы и специальные символы, что особенно важно для специалистов из технических сфер.