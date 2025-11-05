Яндекс Фабрика запустит офлайн-магазины в торговых центрах

Опубликовано 05 ноября 2025, 16:571 мин.
Яндекс Фабрика запустит офлайн-магазины в торговых центрахПервый магазин открыт в «Авиапарке» с брендом Muted
Яндекс Фабрика планирует развивать собственную сеть офлайн-магазинов. На первом этапе компания открывает поп-апы в популярных торговых центрах, чтобы протестировать формат перед запуском постоянных точек. Первое пространство уже начало работу в московском «Авиапарке» с брендом одежды Muted.
Поп-ап позволяет покупателям ознакомиться с ассортиментом Фабрики вживую. В течение 2026 года офлайн-точки появятся и с другими брендами компании. Выход в физический ритейл поможет привлечь новую аудиторию и станет дополнительным драйвером роста продаж.
Онлайн-продажи Яндекс Фабрики с января по октябрь 2025 года выросли более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Сегодня портфель компании включает более 9 000 позиций в 360 категориях.