Яндекс Фабрика запустит офлайн-магазины в торговых центрах

Поп-ап позволяет покупателям ознакомиться с ассортиментом Фабрики вживую. В течение 2026 года офлайн-точки появятся и с другими брендами компании. Выход в физический ритейл поможет привлечь новую аудиторию и станет дополнительным драйвером роста продаж.

Онлайн-продажи Яндекс Фабрики с января по октябрь 2025 года выросли более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Сегодня портфель компании включает более 9 000 позиций в 360 категориях.