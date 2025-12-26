Опубликовано 26 декабря 2025, 22:081 мин.
Яндекс Go добавил возможность покупки абонементов на карту «Тройка»Пользователи могут выбирать проездные на все виды транспорта
Сервис «Транспорт» в приложении Яндекс Go расширил функционал работы с картой «Тройка». Теперь пользователи могут не только пополнять баланс, но и покупать абонементы на проезд в общественном транспорте Москвы на срок от одного дня до года.
В приложении доступны основные безлимитные тарифы: «Единый» на все виды транспорта, «Пригород» с возможностью поездок по МЦД, а также отдельные абонементы на наземный транспорт и тариф для Зеленограда. Стоимость проездных соответствует ценам в кассах и терминалах.
Для покупки необходимо ввести 10-значный номер карты в сервисе, выбрать нужный тариф и оплатить его любой привязанной банковской картой. Владельцы смартфонов на Android могут привязать «Тройку» через NFC для пополнения или покупки абонемента простым поднесением карты к устройству.