Яндекс Go добавил возможность покупки абонементов на карту «Тройка»

В приложении доступны основные безлимитные тарифы: «Единый» на все виды транспорта, «Пригород» с возможностью поездок по МЦД, а также отдельные абонементы на наземный транспорт и тариф для Зеленограда. Стоимость проездных соответствует ценам в кассах и терминалах.

Для покупки необходимо ввести 10-значный номер карты в сервисе, выбрать нужный тариф и оплатить его любой привязанной банковской картой. Владельцы смартфонов на Android могут привязать «Тройку» через NFC для пополнения или покупки абонемента простым поднесением карты к устройству.