Яндекс Карты добавили оплату платных дорог прямо в приложении

Для использования функции необходимо один раз указать данные автомобиля в соответствующем разделе приложения. При построении маршрута система автоматически покажет информацию о платных участках и стоимости проезда. После завершения поездки пользователь получает push-уведомление со счетом для оплаты.

Сервис интеллектуально определяет наличие транспондера — если устройство активно и на его счету достаточно средств, оплата происходит через него, исключая двойные списания. Для водителей без транспондера функция становится удобной альтернативой традиционным способам оплаты.

Оплата доступна не только в Картах и Навигаторе, но и в приложениях Яндекс Go и Яндекс Заправки. Интеграция позволяет объединить построение маршрута и сопутствующие транзакции в одном интерфейсе.

Данные о поездках передаются операторам дорог через систему Яндекс Заправок, что обеспечивает надежность обработки платежей.