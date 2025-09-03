В России
Опубликовано 03 сентября 2025
Яндекс Карты добавили оплату платных дорог прямо в приложении

Сервис позволяет оплачивать проезд без транспондера
В приложениях Яндекс Карты и Навигатор появилась функция оплаты проезда по платным дорогам. Новый сервис работает на безбарьерных участках ЦКАД, М12, А-289, Московского скоростного диаметра и проспекта Багратиона в Москве.
© Яндекс

Для использования функции необходимо один раз указать данные автомобиля в соответствующем разделе приложения. При построении маршрута система автоматически покажет информацию о платных участках и стоимости проезда. После завершения поездки пользователь получает push-уведомление со счетом для оплаты.

Сервис интеллектуально определяет наличие транспондера — если устройство активно и на его счету достаточно средств, оплата происходит через него, исключая двойные списания. Для водителей без транспондера функция становится удобной альтернативой традиционным способам оплаты.

Оплата доступна не только в Картах и Навигаторе, но и в приложениях Яндекс Go и Яндекс Заправки. Интеграция позволяет объединить построение маршрута и сопутствующие транзакции в одном интерфейсе.

Данные о поездках передаются операторам дорог через систему Яндекс Заправок, что обеспечивает надежность обработки платежей.

