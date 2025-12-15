Яндекс Карты получили режим «По шагам» для навигации без GPS

Опубликовано 15 декабря 2025, 16:261 мин.
Яндекс Карты получили режим «По шагам» для навигации без GPSМаршруты теперь можно просматривать по этапам
Яндекс Карты представили обновление для зон с нестабильным сигналом GPS. Новый режим «По шагам» позволяет водителям следовать маршруту по отдельным маневрам, которые можно пролистывать вручную. Каждый этап показывает направление движения, расстояние и ориентир, например, улицу или перекресток.
Особенность режима в том, что карта фиксирована и не перестраивается при изменении сигнала GPS. После построения маршрута пользователь может сразу перейти в «По шагам». Если сигнал восстановится, сервис уведомит об этом и предложит вернуться к обычной навигации.
Кроме нового режима, Яндекс улучшил работу обычной карты. Для уточнения положения теперь используются все доступные сигналы: мобильная сеть, Wi-Fi и GPS. Если координаты определяются неточно, пользователю предлагается вручную указать местоположение, после чего карта фиксируется и продолжает работать как обычно.