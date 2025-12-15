Яндекс Карты получили режим «По шагам» для навигации без GPS

Особенность режима в том, что карта фиксирована и не перестраивается при изменении сигнала GPS. После построения маршрута пользователь может сразу перейти в «По шагам». Если сигнал восстановится, сервис уведомит об этом и предложит вернуться к обычной навигации.

Кроме нового режима, Яндекс улучшил работу обычной карты. Для уточнения положения теперь используются все доступные сигналы: мобильная сеть, Wi-Fi и GPS. Если координаты определяются неточно, пользователю предлагается вручную указать местоположение, после чего карта фиксируется и продолжает работать как обычно.