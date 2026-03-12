В России
Опубликовано 12 марта 2026, 18:55
1 мин.

Яндекс Карты с помощью ИИ отметили входы, доступные для людей на инвалидных креслах

Нейросеть проанализировала более 900 тыс. снимков и увеличила базу доступных мест на треть
Яндекс Карты с помощью ИИ-технологий расширили базу точек питания, доступных для маломобильных людей. Две нейросети — визуально-языковая и большая языковая модели — анализируют фотографии входов в кафе и рестораны, проверяя наличие пандусов, поручней, ширину прохода и высоту порога. Благодаря этому количество объектов с отметкой «Доступный вход» выросло с 39 до 52 тысяч, а доля заведений с фото в блоке «Доступность» увеличилась почти в 4,5 раза. Теперь пользователи могут находить подходящие места с помощью фильтра или спрашивать о доступности в ИИ-чате.
Яндекс Карты с помощью ИИ отметили входы, доступные для людей на инвалидных креслах

© Яндекс

Нейросеть Alice AI VLM анализирует фотографии входа по нескольким параметрам: наличие пандуса, поручней, ступеней, ширина прохода, высота порога. Затем вторая модель, Alice AI LLM, принимает решение о доступности места. Если вход признаётся подходящим для инвалидного кресла, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. Всего алгоритмы изучили уже более 900 тысяч снимков, загруженных пользователями.

Найти подходящие точки можно через поиск в категории «Где поесть», включив фильтр «Доступность входа на инвалидной коляске». В карточке заведения информация дублируется в разделе «Особенности», а также доступна в ИИ-чате — там нейросеть не только подскажет, доступен ли вход, но и кратко объяснит причину, например: «перед входом три высокие ступеньки, пандуса нет» или «пологий порог, широкий пандус и поручни с двух сторон».