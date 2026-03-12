Яндекс Карты с помощью ИИ отметили входы, доступные для людей на инвалидных креслах

Нейросеть Alice AI VLM анализирует фотографии входа по нескольким параметрам: наличие пандуса, поручней, ступеней, ширина прохода, высота порога. Затем вторая модель, Alice AI LLM, принимает решение о доступности места. Если вход признаётся подходящим для инвалидного кресла, в карточке заведения появляется соответствующая отметка. Всего алгоритмы изучили уже более 900 тысяч снимков, загруженных пользователями.

Найти подходящие точки можно через поиск в категории «Где поесть», включив фильтр «Доступность входа на инвалидной коляске». В карточке заведения информация дублируется в разделе «Особенности», а также доступна в ИИ-чате — там нейросеть не только подскажет, доступен ли вход, но и кратко объяснит причину, например: «перед входом три высокие ступеньки, пандуса нет» или «пологий порог, широкий пандус и поручни с двух сторон».