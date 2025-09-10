«Яндекс Маркет» добавит отметку «оригинал» для бытовой техники и электроники

Значок «оригинал» будет означать, что продавец предоставил все необходимые документы, подтверждающие подлинность товара. Для покупателей это возможность быть уверенными в том, что заказанный продукт прошел дополнительную проверку.

Для продавцов наличие отметки станет конкурентным преимуществом: товары с таким обозначением выделяются в каталоге и вызывают больше доверия. Чтобы получить значок, компании должны предоставить договоры поставки или аналогичные документы. Найти такие товары можно будет с помощью фильтра «оригинал».

По данным сервиса, после внедрения отметки в категории одежды и обуви число жалоб на подделки снизилось на 37%, а в домашних товарах — на 25%. В целом, доля подобных жалоб составляет всего 0,09% от всех заказов.

Система контроля качества маркетплейса многоуровневая. Проверка начинается с регистрации продавца, затем автоматические алгоритмы отслеживают цены и ассортимент. При подозрительно низкой цене брендового товара может быть запущена углубленная проверка, включая контрольные закупки и консультации с правообладателями.

Если покупатель пожалуется на товар с отметкой «оригинал», документы будут сразу направлены на внеплановую проверку. В случае подтверждения подделки деньги вернут клиенту, а продавец столкнется с ограничениями.