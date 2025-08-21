Яндекс Маркет стал платить пользователям рублями за советы о товарах

Для получения денежных выплат необходимо зарегистрироваться в программе как самозанятый, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо и заключить договор-оферту. После этого можно делиться персональными ссылками на товары в блогах, мессенджерах или социальных сетях. Размер вознаграждения достигает 20% от стоимости каждой покупки, совершённой по такой ссылке.

Выплаты производятся ежемесячно. В ближайшее время также появится возможность получать вознаграждение за рекомендации товаров из персональных подборок. Блогеры смогут маркировать ссылки как рекламные через приложение Маркета.

Программа была запущена в июне 2025 года. За это время пользователи уже получили около 80 миллионов баллов Плюса. Рекордный результат одного участника составил 5 миллионов баллов.