В России
Опубликовано 21 августа 2025, 09:01
1 мин.

Яндекс Маркет стал платить пользователям рублями за советы о товарах

Возможность получать до 20% от стоимости покупок
Яндекс Маркет расширил свою реферальную программу, добавив возможность получать вознаграждение в рублях за рекомендации товаров. Ранее участники программы получали только баллы Плюса. Новый вариант доступен для блогеров, дизайнеров, стилистов и других пользователей, которые часто советуют товары своей аудитории.
Яндекс Маркет стал платить пользователям рублями за советы о товарах

© Яндекс Маркет

Для получения денежных выплат необходимо зарегистрироваться в программе как самозанятый, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо и заключить договор-оферту. После этого можно делиться персональными ссылками на товары в блогах, мессенджерах или социальных сетях. Размер вознаграждения достигает 20% от стоимости каждой покупки, совершённой по такой ссылке.

Выплаты производятся ежемесячно. В ближайшее время также появится возможность получать вознаграждение за рекомендации товаров из персональных подборок. Блогеры смогут маркировать ссылки как рекламные через приложение Маркета.

Программа была запущена в июне 2025 года. За это время пользователи уже получили около 80 миллионов баллов Плюса. Рекордный результат одного участника составил 5 миллионов баллов.