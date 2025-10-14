Яндекс научит детей распознавать дипфейки

Курс доступен на образовательной платформе Яндекс Учебник и рассчитан на школьников 1−4 классов. Каждое занятие занимает около 15 минут и включает интерактивные задания, головоломки и практические примеры из жизни. Для детей, которые еще плохо читают, предусмотрена аудиодорожка.

Как пояснил руководитель группы продвижения культуры информационной безопасности Александр Лунев, современные дети проводят много времени в сети, что активно используют злоумышленники. Новые уроки научат распознавать поддельный контент и понимать, какие приемы применяют мошенники в играх и социальных сетях.

Всего обновленный курс содержит 10 уроков, охватывающих различные аспекты цифровой безопасности — от сетевого этикета до фишинга и кибербуллинга.