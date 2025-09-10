Яндекс научит школьников распознавать дипфейки в интернете

Под дипфейками понимают изображения, аудио и видео, созданные нейросетями и изображающие события, которых на самом деле не происходило. Часто в подобных роликах используются лица политиков, актёров и других публичных людей. Хотя такие технологии нередко применяются ради развлечения, их могут использовать и злоумышленники, например, для манипуляций при общении с детьми.

Новый урок представлен в формате мультфильма. Главный герой — рыбка из вымышленного подводного города. На её примере школьникам объясняют, как отличать дипфейк от настоящего контента и почему важно проверять любую информацию из интернета. Видеоролик сопровождается тифлокомментариями, что делает его доступным для слабовидящих и незрячих пользователей.

Кроме самого мультфильма, педагоги получат методические материалы: презентацию с фактами о дипфейках, сценарий занятия и интерактивные задания. Для учеников подготовлен тест, который помогает закрепить полученные знания.

Яндекс отмечает, что технологии искусственного интеллекта открывают новые возможности, но несут и риски. Даже специалисты не всегда способны сразу распознать подделку, поэтому важно научить детей критически относиться к любому контенту в соцсетях и мессенджерах.