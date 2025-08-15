Яндекс обновил сервис для проверки скорости интернета

Основное изменение касается метода проверки скорости. Теперь сервис использует распределённую сеть CDN-серверов Яндекса, расположенных по всей России. Это позволяет получать более точные данные о реальной скорости соединения у конкретного пользователя.

Сервис измеряет три ключевых параметра: скорость загрузки и выгрузки данных, а также пинг. Результаты представлены в понятной форме с оценкой качества соединения по пятибалльной шкале. Например, система может подсказать, достаточно ли скорости для просмотра видео в HD-качестве.

Дополнительно «Интернетометр» показывает техническую информацию о подключении: IP-адрес, версию браузера и другие данные, которые могут быть полезны при обращении в службу поддержки провайдера.

В будущем разработчики планируют выпустить мобильное приложение и добавить функцию ведения статистики измерений.