Яндекс позволит бизнесу создавать ИИ-агентов для исследований и анализа

ИИ-агенты могут подбирать несколько источников одновременно —научные статьи, исследования, отраслевые отчёты — и объединять их в единый контекст. Если данных недостаточно, система переформулирует запрос и повторяет поиск, пока задача не будет решена. Ответ можно настроить под конкретные нужды: простой текст, таблица или презентация. Также можно подключать внутренние данные компании — документацию или информацию из CRM.

По словам руководителя Yandex AI Studio Артура Самигуллина, сервисом уже пользуются более 11 тысяч компаний, которые отправляют около 400 тысяч запросов в месяц. Инструмент адаптирован под разные сценарии: для одних важен быстрый ответ, к примеру, мониторинг новостей, для других — глубокая проработка с множеством источников. Например, маркетологи могут использовать агентов для конкурентного анализа, а HR-специалисты — для исследования рынка соискателей. Бизнес также сможет предоставлять доступ к таким агентам своим сотрудникам или клиентам через мобильные приложения.