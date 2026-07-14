В России
Опубликовано 14 июля 2026, 13:40
1 мин.

Яндекс позволит бизнесу создавать ИИ-агентов для исследований и анализа

Агенты помогут подготовить структурированные ответы за минуты
Яндекс открыл бизнесу возможность создавать собственных ИИ-помощников для исследований, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Агенты сами формируют запросы, ищут информацию в интернете и внутренних источниках, анализируют её и выдают готовый ответ в нужном формате — от текста до презентаций. Сервис доступен через обновлённый инструмент Web Search в Yandex AI Studio.
Яндекс позволит бизнесу создавать ИИ-агентов для исследований и анализа

© Ferra.ru

ИИ-агенты могут подбирать несколько источников одновременно —научные статьи, исследования, отраслевые отчёты — и объединять их в единый контекст. Если данных недостаточно, система переформулирует запрос и повторяет поиск, пока задача не будет решена. Ответ можно настроить под конкретные нужды: простой текст, таблица или презентация. Также можно подключать внутренние данные компании — документацию или информацию из CRM.

По словам руководителя Yandex AI Studio Артура Самигуллина, сервисом уже пользуются более 11 тысяч компаний, которые отправляют около 400 тысяч запросов в месяц. Инструмент адаптирован под разные сценарии: для одних важен быстрый ответ, к примеру, мониторинг новостей, для других — глубокая проработка с множеством источников. Например, маркетологи могут использовать агентов для конкурентного анализа, а HR-специалисты — для исследования рынка соискателей. Бизнес также сможет предоставлять доступ к таким агентам своим сотрудникам или клиентам через мобильные приложения.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#Яндекс
,
#нейросеть
,
#искусственный интеллект
,
#В России
,
#разработка
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Яндекс позволит бизнесу создавать ИИ-агентов для исследований и анализа