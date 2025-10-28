Яндекс представил новую функцию ИИ—ассистента Алиса AI — «Моя память»

Согласно информации Яндекса, Алиса AI поможет в разных задачах — от бытовых до исследовательских; нейросеть многому уже научилась и разработчики продолжают обучать систему на реальных пользовательских задачах.

Одной из функций, которой скоро может будет полноценно пользоваться, является «Моя память» — превращение потока мыслей и записей в списки дел, покупок, заметок и напоминаний. «Например, можно будет прямо на ходу наговорить нейросети, что предстоит сделать, а она разложит всё по полочкам, ничего не потеряет и напомнит о важных событиях», — сказано в пресс-релизе Яндекса.