Яндекс представил новую функцию ИИ—ассистента Алиса AI — «Моя память»Готовятся ещё ИИ-агенты
© Ferra.ru
Согласно информации Яндекса, Алиса AI поможет в разных задачах — от бытовых до исследовательских; нейросеть многому уже научилась и разработчики продолжают обучать систему на реальных пользовательских задачах.
Одной из функций, которой скоро может будет полноценно пользоваться, является «Моя память» — превращение потока мыслей и записей в списки дел, покупок, заметок и напоминаний. «Например, можно будет прямо на ходу наговорить нейросети, что предстоит сделать, а она разложит всё по полочкам, ничего не потеряет и напомнит о важных событиях», — сказано в пресс-релизе Яндекса.
Этот функционал также связан с новыми носимыми устройствами, анонсированные компанией. «Моя память», которая будет встроена в эти устройства, поможет вести списки, заметки и напоминания голосом. Все данные будут синхронизироваться с асситентом в чате: что будет продиктовано устройству, сразу появится в разделе «Моя память» в чате, а любые изменения в чате будут тут же доступны на носимом устройстве.
Также готовятся ИИ-агенты «Найди дешевле» — функционал по поиску предложений товаров, в котором используются результаты выдачи поисковой системы Яндекс; Бронирования — функции по автоматизации бронирования записей на услуги, включая обращение к сервисам Яндекс Еда, Яндекс Карты; Deep Research — возможности по формированию детальных ответов с использованием расширенной функциональности — формирование запроса с использованием вложений и ссылок.