«Яндекс» улучшит понимание культурного кода нейросетью «Шедеврум»

Поводом для доработок стали жалобы на некорректные результаты при генерации изображений, связанных с российской тематикой. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что при запросе изображения русского космонавта нейросеть выдавала вариант с американской символикой.

«Яндекс» пояснил, что нейросети учатся на открытых данных и иногда могут ошибаться. Разработчики постоянно совершенствуют алгоритмы, а пользователи могут сообщать о неточностях для улучшения системы. Компания призывает присылать примеры некорректных генераций, чтобы сделать нейросеть более адаптированной к локальному культурному контексту.