Опубликовано 30 июня 2025, 22:241 мин.
«Яндекс» улучшит понимание культурного кода нейросетью «Шедеврум»Нейросеть получит обновление для более точных изображений
«Яндекс» работает над улучшением алгоритмов нейросети «Шедеврум», чтобы она лучше понимала культурные особенности при генерации изображений. Как сообщили в пресс-службе компании, следующее обновление сделает обработку соответствующих запросов более точной.
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Поводом для доработок стали жалобы на некорректные результаты при генерации изображений, связанных с российской тематикой. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что при запросе изображения русского космонавта нейросеть выдавала вариант с американской символикой.
«Яндекс» пояснил, что нейросети учатся на открытых данных и иногда могут ошибаться. Разработчики постоянно совершенствуют алгоритмы, а пользователи могут сообщать о неточностях для улучшения системы. Компания призывает присылать примеры некорректных генераций, чтобы сделать нейросеть более адаптированной к локальному культурному контексту.