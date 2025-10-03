Янтарный комбинат начнёт применять метод тонкостенного литья для производства оправ

Заместитель генерального директора комбината по ювелирному производству и коммерческой деятельности Майя Скворцова рассказала, что метод, изначально предназначенный для обработки драгоценных камней, таких как бриллианты, сапфиры и изумруды, был успешно адаптирован для работы с янтарём.

Скворцова пояснила, что адаптированная технология позволяет значительно уменьшить вес серебряных и золотых украшений. В новой коллекции используется минимальное количество металла, чтобы подчеркнуть природную красоту янтаря.

Компания подчеркнула, что методика позволяет создавать сложные конструкции оправ толщиной всего 0,3 мм, что значительно меньше по сравнению с традиционными методами литья, требующими толщины 0,8 мм. Таким образом, вес золотых и серебряных украшений с янтарём будет составлять не более одного грамма.

«Ранее метод тонкостенного литья применялся при производстве украшений с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Мы решили адаптировать технологию для изделий с солнечным камнем и создать лёгкую янтарную линейку с благородными металлами», — подчеркнули в компании.