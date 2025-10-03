В России
Опубликовано 03 октября 2025, 18:07
Янтарный комбинат начнёт применять метод тонкостенного литья для производства оправ

Будут отливать сложные оправы
Калининградский янтарный комбинат, являющийся частью Ростеха, представил новую технологию тонкостенного литья, специально разработанную для производства ювелирных изделий из балтийского янтаря. Об этом сообщили представители компании.
Заместитель генерального директора комбината по ювелирному производству и коммерческой деятельности Майя Скворцова рассказала, что метод, изначально предназначенный для обработки драгоценных камней, таких как бриллианты, сапфиры и изумруды, был успешно адаптирован для работы с янтарём.

Скворцова пояснила, что адаптированная технология позволяет значительно уменьшить вес серебряных и золотых украшений. В новой коллекции используется минимальное количество металла, чтобы подчеркнуть природную красоту янтаря.

Компания подчеркнула, что методика позволяет создавать сложные конструкции оправ толщиной всего 0,3 мм, что значительно меньше по сравнению с традиционными методами литья, требующими толщины 0,8 мм. Таким образом, вес золотых и серебряных украшений с янтарём будет составлять не более одного грамма.

«Ранее метод тонкостенного литья применялся при производстве украшений с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Мы решили адаптировать технологию для изделий с солнечным камнем и создать лёгкую янтарную линейку с благородными металлами», — подчеркнули в компании.