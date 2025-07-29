ЮФУ создаст первую в России умную станцию на синхротронном источнике

Новая станция будет оснащена системой operando-диагностики, позволяющей изучать материалы в реальных рабочих условиях. Это особенно важно для анализа химических реакций, фазовых переходов и процессов самоорганизации наноструктур.

Синхротронное излучение широко применяется в материаловедении, химии и нанобиотехнологиях. Оно позволяет исследовать структуру веществ на атомном уровне с высокой точностью. Однако существующие установки требуют сложных систем управления и обработки данных.

Проект под руководством профессора Александра Солдатова предусматривает автоматизацию измерений и анализ данных с помощью искусственного интеллекта. Это повысит точность экспериментов и позволит перевести станцию в круглосуточный режим работы.