ЮФУ создаст первую в России умную станцию на синхротронном источнике

Опубликовано 29 июля 2025, 21:241 мин.
ЮФУ создаст первую в России умную станцию на синхротронном источникеПроект поддержан грантом и реализуется с Курчатовским институтом
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что вуз получил грант на создание первой в России интеллектуальной исследовательской станции для работы с синхротронным излучением. Проект реализуется совместно с Курчатовским институтом в рамках федеральной программы развития исследовательской инфраструктуры.
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Новая станция будет оснащена системой operando-диагностики, позволяющей изучать материалы в реальных рабочих условиях. Это особенно важно для анализа химических реакций, фазовых переходов и процессов самоорганизации наноструктур.
Синхротронное излучение широко применяется в материаловедении, химии и нанобиотехнологиях. Оно позволяет исследовать структуру веществ на атомном уровне с высокой точностью. Однако существующие установки требуют сложных систем управления и обработки данных.
Проект под руководством профессора Александра Солдатова предусматривает автоматизацию измерений и анализ данных с помощью искусственного интеллекта. Это повысит точность экспериментов и позволит перевести станцию в круглосуточный режим работы.