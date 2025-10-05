ЮФУ стал лидером среди разработчиков роботов-БПЛА

В конкурсе участвовали 16 команд, представлявших ведущие научные и образовательные учреждения. Целью мероприятия было создание технологий для автономных беспилотных летательных аппаратов, которые могут работать в экстремальных условиях, включая зоны боевых действий.

Конкурс состоял из двух этапов: имитационного и натурного. Команды демонстрировали свои навыки в управлении дронами, выполняя задания по поиску объектов, следованию маршрутам и маневрированию на высоких скоростях.

Победителем стала команда «Искра» из ЮФУ. Второе место заняла команда FlightTech из Института радиотехнических систем, также входящего в ЮФУ, а третье — Avanti из Казани.

Особенностью конкурса «Аэробот» является его автономность: дроны работали без участия оператора. Это позволяет разрабатывать технологии, которые могут быть использованы в ситуациях, где безопасность человека имеет первостепенное значение.

«В ЮФУ прошли всероссийские соревнования в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами "Аэробот". По итогам соревнований третье место в общем зачёте заняла команда "Аванти" из Казани. Второе место забрали студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета из команды FlightTech. Главный приз достался НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ — команде "Искра"», — сказано в сообщении пресс-службы ФПИ.