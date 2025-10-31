ЮФУ зафиксировал один из самых низких уровней загрязнения мазутом в Чёрном море за 18 лет

После катастрофы 2007 года наблюдались значительные пики загрязнения, превышающие норму. Однако после аварии 2024 года в 2025 году подобного всплеска не произошло. Как отмечается, напротив, был зафиксирован один из самых низких уровней загрязнения за последние 18 лет.

По сообщениям ТАСС, низкий показатель загрязнения после катастрофы 2024 года был обусловлен масштабными очистными работами на пляжах Анапы, а также особенностями прибрежных ландшафтов. Песчаные пляжи Анапы «фильтровали», мазут, задерживая его и препятствуя повторному попаданию в воду. В то же время на скалистых берегах Керченского пролива мазут сохранялся на поверхности в течение нескольких лет.

Однако, учёные подчёркивают, что мазут, оставшийся на дне, в песках и на камнях после катастрофы 2024 года, представляет угрозу вторичного загрязнения в течение ближайших двух-трёх лет.

«Песок Анапской пересыпи выступил в роли "якоря" и "фильтра", удерживая сгустки мазута и не давая им свободно мигрировать обратно в воду, в отличие от скалистых берегов Керченского пролива, где мазут годами оставался на поверхности», — отмечено в отчёте исследования ЮФУ.