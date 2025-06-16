Юрист: Apple, Google и Zoom собирают информацию о действиях россиян в интернете

Это наблюдение связано с делом Юрия Гунгина, гражданина России, обвиняемого в отмывании $500 млн через криптовалюту для деятельности с участием российских банков, находящихся под санкциями, и которому грозит до 60 лет лишения свободы. Хаминский подчеркнул, что поисковые запросы Гунгина использовались в качестве доказательств, что свидетельствует о масштабной слежке за пользователями, в том числе русскими.

Юрист подчеркнул различия в правовых системах, отметив способность США выдвигать несколько обвинений одновременно, что может привести к длительным срокам заключения, в отличие от более строгой процедуры доказывания вины в рамках закона в России.

По словам Хаминского, россиянам, независимо от места нахождения, следует быть осторожными при использовании интернета. Он подчеркнул, что всё — от поисков и переписки до использования приложений — может быть зафиксировано и использовано в качестве доказательства, как это произошло в случае с Гунгиным.

«Американские компании, такие как разработчики поисковых систем и программного обеспечения для телефонов и компьютеров Google и Apple, а также популярный сервис Zoom, постоянно собирают и хранят информацию о действиях россиян. Эти данные в любой момент могут быть переданы спецслужбам США по их запросу или решению суда», — предупредил юрист.