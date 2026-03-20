Юрист: в России одни ИИ запретят, а другие разрешат развернуть локально

В интервью РИА Новости старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков отметил, что опубликованный Минцифры законопроект о регулировании ИИ планируют принять к сентябрю 2027 года. Документ призван защитить россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов. Сервисы с суточной аудиторией более 500 тысяч человек обяжут хранить информацию о пользователях на территории России в течение трёх лет.

Под ограничения могут попасть так называемые трансграничные ИИ-системы — например, ChatGPT, Claude и Gemini, которые передают данные пользователей за пределы страны. В то же время открытые модели, такие как Qwen и DeepSeek, можно безопасно разворачивать и дообучать в закрытой инфраструктуре компаний или госорганов, не выводя информацию за рубеж.

При этом в нынешней редакции законопроекта не прописаны конкретные условия, при которых использование иностранных ИИ-моделей могут запретить или ограничить. Детали, вероятно, будут уточнять в процессе доработки документа.

«Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», — подчеркнул юрист.