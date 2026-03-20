Опубликовано 20 марта 2026, 17:05
Юрист: в России одни ИИ запретят, а другие разрешат развернуть локально

Законопроект могут принять к сентябрю 2027 года
Минцифры опубликовало законопроект, который может запретить или ограничить в России иностранные ИИ-модели, передающие данные пользователей за рубеж. Под ограничения могут попасть ChatGPT, Claude и Gemini. В то же время открытые модели, такие как Qwen и DeepSeek, можно будет безопасно разворачивать на локальной инфраструктуре без передачи данных за границу. Документ планируют принять к сентябрю 2027 года.
В интервью РИА Новости старший юрист MWS AI Кирилл Дьяков отметил, что опубликованный Минцифры законопроект о регулировании ИИ планируют принять к сентябрю 2027 года. Документ призван защитить россиян от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов. Сервисы с суточной аудиторией более 500 тысяч человек обяжут хранить информацию о пользователях на территории России в течение трёх лет.

Под ограничения могут попасть так называемые трансграничные ИИ-системы — например, ChatGPT, Claude и Gemini, которые передают данные пользователей за пределы страны. В то же время открытые модели, такие как Qwen и DeepSeek, можно безопасно разворачивать и дообучать в закрытой инфраструктуре компаний или госорганов, не выводя информацию за рубеж.

При этом в нынешней редакции законопроекта не прописаны конкретные условия, при которых использование иностранных ИИ-моделей могут запретить или ограничить. Детали, вероятно, будут уточнять в процессе доработки документа.

«Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», — подчеркнул юрист.