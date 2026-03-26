В России
Опубликовано 26 марта 2026, 19:15
1 мин.

Юрист: владельцы ИИ-сервисов не отвечают за вред от дипфейков

Отвечать будет тот, кто использовал подделку для шантажа или обмана
Владельцы сервисов генерации изображений и видео с помощью нейросетей не отвечают за вред, причинённый такими материалами, заявил «Известиям» юрист Михаил Салкин. По его словам, ответственность лежит на тех, кто создал и использовал такой контент, например, подделывал видео для шантажа или использовал как ложное доказательство в суде.
© Ferra.ru

В материале отмечается, что эксперты говорят о быстром росте качества дипфейков, а их главное применение — шантаж. По словам юриста, создатели нейросетей не несут юридической ответственности за то, как их продукты используют злоумышленники. Преследовать нужно тех, кто сгенерировал компрометирующее видео с подменой лица или распространил подложный текст. Это касается и случаев, когда дипфейк фигурирует в суде как доказательство.

А эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский подчеркнул, что качество дипфейков улучшается очень быстро. Основная угроза — дипфейки для потенциального шантажа. Злоумышленники используют их, чтобы вымогать деньги или дискредитировать людей, а жертвам становится всё сложнее отличить подделку от реальной записи.

«Ответственность несут лица, которые эту информацию сгенерировали и где-то использовали, например как подложное доказательство в суде. Распространили с целью кого-то опорочить, перерисовав чужое лицо или подставив чужой текст», — подчеркнул Салкин.